PES 2022 sarà free-to-play? Konami stravolgerà la serie eFootball per i nuovi rumorl

Che il prossimo PES 2022 sarà un capitolo di rottura lo si era capito da tempo. Innanzitutto Konami ha deciso di abbandonare il Fox Engine e di abbracciare l'Unreal Engine 4. Inoltre è andata online una versione beta senza nome per testare il netcode e le funzionalità di rete. E poi ci sono i rumor. L'ultimo di questi suggerisce che il gioco potrebbe diventare free-to-play. Una mossa molto aggressiva, ma che sarebbe il segno tangibile del ritorno in grande stile di Konami.

A dirlo è stato il giornalista Andy Robinson di VGC. Lo ha fatto ai microfoni del podcast Off The Record. Secondo lui la serie di PES avrà dei grandi cambiamenti nei prossimi mesi. Il più grande dei quali sarà il nuovo modello free-to-play.

"Konami sta lentamente tornando e da quel che ho sentito, ci saranno dei nuovi cambiamenti per la serie PES." ha detto Robinson. "Per esempio diventerà free-to-play e cambierà radicale entro l'anno."

Si tratterebbe di un cambiamento davvero copernicano per la serie giapponese. Un cambiamento che, per il momento, va preso con le pinze, in quanto manca l'ufficialità da parte di Konami. Qualcosa, però, bolle in pentola e nelle prossime settimane Konami presenterà PES 2022, parlerà della versione cross-gen e forse annuncerà il cambio di nome.