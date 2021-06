Windows 11 integrerà Xbox Games Pass nativamente

L'Xbox Game Pass sarà integrato nativamente in Windows 11. L'annuncio è stato dato durante lo streaming di presentazione del nuovo sistema operativo di Microsoft, da Sarah Bond di Xbox, che ha spiegato come dalla prossima edizione di Windows il servizio in abbonamento sarà parte del sistema operativo. Ovviamente non ci sarà nessun obbligo di sottoscriverlo, ma in questo modo sarà più comodo e veloce accedere ai giochi.

Se vogliamo si tratta di un altro deciso passo di Microsoft verso l'emancipazione completa dell'ecosistema Xbox dall'hardware dedicato e una nuova dimostrazione del crescente interesse della compagnia per il settore videoludico, dove sta investendo cifre enormi. In questo modo tutti gli utenti Windows avranno un accesso facilitato al Game Pass, il che non è poco per favorirne la diffusione.

Per il resto la Bond non ha parlato di grosse novità per il Game Pass, come del resto era lecito attendersi in questo contesto.