Relayer, l'escusiva PS4 e PS5 svela i personaggi Mintaka e Media

Kadokawa Games ha pubblicato un nuovo video e due immagini dedicate a due nuovi personaggi del gioco esclusiva PS4 e PS5 Relayer. Ricordiamo che si tratta di un gioco di ruolo strategico a tema mecha. I personaggi si chiamano Mintaka e Media: ecco quanto sappiamo.

Mintaka è un Star Child che guida i pirati spaziali chiamati "Star Association". La ragazza è estremamente altera e crede di poter conquistare tutto quello che desidera grazie al proprio potere. Media è invece il comandante delle comunicazioni di Asterim e fornisce supporto al protagonista di Relayer, Terra, e al resto della squadra Stella Gear. È brava a tenere alta il morale sul ponte della nave: gli sviluppatori suggeriscono di fare attenzione alle sue linee di dialogo.

Entrambi i personaggi sono doppiati da Ayano Yamamoto, nota per aver dato la voce a Shiki in Senran Kagura, Sumia in Fire Emblem Awakening, Nae Tennouji in Robotics;Notes e Steins;Gate, e Naho Saenoki in Corpse Party. Potete ascoltare la sua voce nel video qui sotto condiviso su Twitter dall'account giapponese di Relayer.

Vi ricordiamo che Relayer arriverà in contemporanea mondiale nel 2021 su PS4 e PS5. Il gioco includerà i sottotitoli italiani. Recentemente abbiamo avuto modo di vedere anche altri personaggi, ovvero Pluto e Amanogawa.