PUBG: trailer della mappa Taego, tutti i dettagli sulla nuova area

PUBG ha ricevuto una nuova mappa, Taego, da 8x8 Km. Il team di sviluppo ha pubblicato un trailer e ha svelato tanti dettagli sul gameplay di questa nuova area. Vediamo tutto quello che sappiamo.

Prima di tutto, Taego offre un sistema chiamato "Comeback Battle Royale". Si tratta di una meccanica esclusiva di Taego che permette di avere una seconda possibilità dopo essere stati sconfitti. Chi muore durante la prima fase Blue Zone può combattere nella Comeback Arena, un'area separata dal campo di battaglia di Taego. Si tratta in pratica di una versione in stile PUBG del Gulag di Call of Duty. Chi sopravvive nella Comeback Arena verrà trasportato in elicottero fino a Taego nella fase 3.

Taego è giocabile in TPP e FPP. Si può accedere in modalità Solo o Squadre, anche in modalità Squadre a 1 giocatore. La modalità Duo non è invece disponibile. Il numero massimo di giocatori per questa mappa di PUBG è 100. I bot possono apparire. Le condizioni meteorologiche sono serene. Non è presente una Red Zone. Ci sono due tipi fi uccelli amichevoli che reagiscono al movimento e agli spari. Inoltre, Taego è disponibile nei Custom Matches. La modalità Sandbox è disponibile per i PUBG Partner. A questo si aggiunge il fatto che Don Lee (uno degli attori di Marvel's Eternals) sarà un personaggio giocabile nel gioco.

L'update 12.2 di PUBG potrà essere scaricato dai giocatori PC il 7 luglio 2021 alle 10:30 ora italiana, dopo una manutenzione da otto ore. Su console, invece, arriverà il 15 luglio. PUBG è disponibile anche su mobile, ma si tratta di una versione differente con aggiornamento separati.

PUBG New State, seguito per mobile, ha ottenuto 17 milioni di pre-registrazioni.