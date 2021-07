Overwatch League: Activision Blizzard è indagata per il tetto agli stipendi dei giocatori

In queste ore siamo venuti a sapere che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta eseguendo delle indagini preliminari su Activision Blizzard. L'organizzatore della Overwatch League, infatti, avrebbe imposto un tetto agli stipendi massimi che i giocatori avrebbero percepito partecipando alle competizioni.

Si tratterebbe di un comportamento che va a violare il Sherman Antitrust Act del 1890. Negli USA, infatti, si può imporre un tetto dei salari massimi solo se dall'altra parte a contrattarlo c'è un sindacato, in questo caso dei giocatori.

A portare avanti l'inchiesta è la Civil Conduct Task Force. L'indagine non è penale, ma diversi ex dipendenti della Overwatch League sarebbero già stati intervistati da funzionari del Dipartimento di Giustizia e anche gli attuali dipendenti di Activision Blizzard sono stati istruiti a non "manomettere o distruggere le informazioni riguardanti gli stipendi dei giocatori".

La Overwatch League è nel mezzo della stagione regolare

"Stiamo cooperando col Dipartimento di Giustizia", ha detto un portavoce di Activision Blizzard a Dot Esports. "Sosteniamo i nostri giocatori e le nostre squadre per produrre le leghe esports più competitive e divertenti del mondo".

Secondo Dot Esports, nel 2020 il soft salary cap era di 1,6 milioni di dollari. Per ogni dollaro che le franchigie pagavano oltre quella cifra, dovevano corrispondere un importo uguale alla lega da ridistribuire alle altre squadre. Si tratta di una regola che, in teoria, dovrebbe aiutare a mantenere la lega bilanciata (come avviene per NBA), ma scoraggerebbe anche le squadre ad offrire stipendi più competitivi ai giocatori. Per questo andrebbe, secondo le regole USA, contrattata a livello globale con un sindacato dei giocatori.

La notizia dell'indagine del Dipartimento di Giustizia arriva nel bel mezzo della stagione regolare 2021 della Overwatch League, con i playoff che inizieranno il mese prossimo e non sappiamo come verrà presa dai vari partecipanti alle competizioni.