Pokimane sotto attacco: guardava stream sul gioco d'azzardo, pur avendoli criticati

Pokimane è ora coinvolta in un nuovo dramma moderno. La ragazza è sotto attacco in quanto è stata colta nell'atto di seguire uno stream dedicato al gioco d'azzardo, dopo che aveva criticato questa pratica.

La community di Twitch è divisa sull'argomento degli streaming dedicati al gioco d'azzardo. Alcuni grandi streamer li supportano, ma altri li definiscono sospetti. Tra i vari, Pokimane ha criticato la cosa, affermando che gli streamer che si occupano anche di gioco d'azzardo "sono già multimilionari" e potrebbero tranquillamente trovare partnership più etiche.

Come potete vedere qui sotto, però, Mizkif (insieme anche a xQc) ha notato che in un video Pokimane stava guardando lo streamer Hafu che giocava a Sweet Bonanza, un sistema di slot online di Pragmatic Play.

La cosa non ha fatto piacere alla community e agli altri streamer. Il fatto che Pokimane critichi tale pratica ma la segua nel privato chiaramente non aiuta l'immagine della streamer e non aiuta ad "abbattere" questa pratica.

Quella degli stream dedicati al gioco d'azzardo è una pratica complessa da descrivere e analizzare, ma certamente va considerata con serietà. Alcuni fan di Pokimane sostengono che la streamer non si era accorta di quanto era in riproduzione sullo schermo, mentre altri hanno affermato che in ogni caso dovrebbe fare attenzione a ciò che mostra.

Inoltre, per Pokimane Twitch ha innescato una bomba a tempo con il meta ASMR.