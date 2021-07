Gran Turismo Sport: nuovo aggiornamento con un'auto misteriosa annunciato

Anche se gli occhi di tutti sono puntati verso il futuro di PlayStation e sui nuovi giochi in arrivo, come ad esempio Gran Turismo 7, non dobbiamo dimenticarci che ci sono molti giochi della passata generazione che ancora oggi hanno molto da dire e da donare. Un esempio è Gran Turismo Sport che proporrà un nuovo aggiornamento questa settimana, con una nuova auto misteriosa.

Come potete vedere qui sotto, tutto quello che è stato mostrato da Kaz Yamauchi è un'immagine quasi completamente nera che fa vedere solo la silhouette superiore di un'auto. Siete abbastanza esperti e appassionati di quattro ruote da riuscire a capire di quale modello si tratti? Il tweet, inoltre, non precisa l'esatto giorno di arrivo dell'aggiornamento di Gran Turismo Sport.

Probabilmente dovremo attendere solo un paio di giorni prima di vedere l'arrivo dell'aggiornamento di Gran Turismo Sport, a meno di ritardi dell'ultimo minuto. Fino ad allora, possiamo solo speculare sull'esatta natura dei contenuti che saranno introdotti.

Riguardo a Gran Turismo 7, sappiamo che arriverà anche su PS4 oltre che su PS5, ma la decisione di renderlo cross-gen sarebbe molto recente. Cosa ne pensate della scelta di Sony PlayStation?