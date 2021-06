Twitch: per Pokimane la piattaforma ha innescato una bomba a tempo con il meta ASMR

Anche la top streamer Imane 'Pokimane' Anys è intervenuta sulla polemica del momento, affermando che Twitch ha innescato una vera e propria bomba a tempo con il meta ASMR, di cui tutti pagheranno le conseguenze, probabilmente con una adpocalypse della piattaforma.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando (fortunelli), si tratta di una nuova tendenza in atto su Twitch che vede gli e le streamer (in grande maggioranza queste ultime), impegnate a fare moine di vario tipo (sussurrare, leccare) ai loro microfoni in abiti spesso molto provocanti e rivelatori, tanto che qualcuno l'ha ribattezzato genere dei pantaloni da yoga.

In tanti si sono già espressi sull'argomento, ad esempio paventando l'avvento di una adpocalypse 2.0 di Twitch, e ora anche la top streamer Pokimane ha voluto dire la sua, spiegando che secondo lei la piattaforma ha innescato una bomba a tempo perché non è riuscita a gestire la situazione, sradicando il problema alla radice, ossia pubblicando un TOS (termini di servizio) meno ambiguo e rendendo più attiva la moderazione.

Pokimane

In questo modo il problema si ripresenterà ancora e ancora, secondo Pokimane, perché Twitch pretende di sanare una ferita profonda con un cerotto (il ban di Amouranth e Indiefoxx), peggiorando così la situazione.

Pokimane si è detta anche dispiaciuta per i creatori che hanno sempre fatto ASMR di qualità, purtroppo finiti oscurati dal successo di gente che "mostra il sedere e gorgoglia nel microfono."