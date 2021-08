Genshin Impact - Raiden Shogun: guida al banner, abilità e build migliori

Raiden Shogun è l'incarnazione di Baal, l'Archon che rappresenta l'elemento Electro che veglia su Inazuma, conosciuta anche come God of Eternity. Si tratta di un personaggio estremamente importante nell'arco narrativo dell'arcipelago di Inazuma. Il suo aspetto ricorda molto quello di Raiden Mei, uno dei personaggi più famosi di Honkai Impact, altro titolo di successo di miHoYo. In questa guida di Genshin Impact vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sul banner Reign of Serenity, le abilità e le build migliori per Raiden Shogun .

Raiden Shogun debutterà a breve in Genshin Impact come personaggio giocabile grazie al nuovo banner Reign of Serenity . Ottenere un personaggio cinque stelle richiede molta fortuna, nonché un grande quantitativo di Intertwined Fates, quindi prima di sprecare Primogems magari vi piacerebbe saperne di più sullo stile di combattimento e i set più efficienti per il personaggio.

Il banner Reign of Serenity: come ottenere Raiden Shogun

Genshin Impact

L'unico modo attualmente per ottenere Raiden Shogun in Genshin Impact è con il banner Reign of Serenity, che sarà disponibile dal 1 settembre (subito dopo la pubblicazione dell'update 2.1) fino al 21 settembre. Trattandosi di un banner evento, dovrete utilizzare gli Interwined Fates per esprimere i "desideri", che potrete ottenere sopratutto con le vostre sudate Primogems nella sezione Shop > Paimon's Bargain.

Raiden Shogun non è l'unico personaggio disponibile con il banner. Ci saranno infatti diversi personaggi rarità 5 stelle e molti rarità 4 stelle, tra cui l'altra new entry di Reign of Serenity, Kujou Sara. Fortunatamente le probabilità di ottenere Raiden Shogun, così come Kujou Sara, Surcrose e Xiangling (gli altri personaggi in evidenza del banner), saranno maggiori per tutta la durata dell'evento.

Detto questo, se il vostro obiettivo è Raiden Shogun è bene conoscere le meccaniche gacha di Genshin Impact. La prima volta che otterrete un personaggio 5 stelle dal banner evento, c'è il 50% di probabilità che questo sia proprio Raiden Shogun. In caso contrario, le chance saliranno al 100% con la successiva ricompensa 5 stelle.

Le probabilità di ottenere un oggetto della massima rarità sono solo dello 0,6% per ogni "desiderio", ma fortunatamente Genshin Impact ha una meccanica ideata per non rendere troppo tedioso l'ottenimento dei personaggi, denominata "pity". Nello specifico, se entro 89 tentativi non riceverete un oggetto cinque stelle, il novantesimo avrà una probabilità del 100% di essere una ricompensa della massima rarità. Questo contatore nascosto ovviamente si resetta dopo aver ottenuto un personaggio o un'arma a cinque stelle.

Dunque se sarete sfortunati e non riuscirete ad aggiudicarvi nemmeno un personaggio 5 stelle con i desideri, con il novantesimo tentativo avrete una probabilità del 50% di ottenere Raiden Shogun. Nel peggiore dei casi quindi otterrete al 100% il personaggio con non più di 180 tentativi. Sono tantissimi indubbiamente, ma è anche vero che questo è lo scenario più catastrofico possibile.