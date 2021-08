Suicide Squad: Kill the Justice League e Gotham Knights saranno al DC FanDome di ottobre

Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League sono scomparsi dai radar da molti mesi ormai, ma fortunatamente a breve dovrebbero arrivare novità importanti per entrambi i titoli di Warner Bros. Interactive. I due giochi infatti saranno tra i protagonisti del DC FanDome che si svolgerà ad ottobre.

La conferma arriva da un trailer che conferma la presenza di entrambi i titoli all'evento DC, che andrà in diretta in livestreaming il prossimo 16 ottobre. Inoltre il poster ufficiale della manifestazione potrebbe aver svelato i nuovi look di Batgirl per Gotham Knights e di Harley Quinn per Suicide Squad: Kill the Justice. In fondo è passato molto tempo dall'annuncio di entrambi i titoli, quindi eventuali modifiche al design dei due personaggi non sono poi così improbabili.

Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League sono attesi nel 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC e saranno live service. Gotham Knights vede come protagonisti Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin che si dovranno erigere a paladini della giustizia di una Gotham rimasta orfana di Batman. Suicide Squad: Kill the Justice League invece è ambientato nel Arkhamverse (l'universo della serie Batman Arkham) e vede Harley Quinn, Deadshot e altri membri della Suicide Squad fronteggiare Brainiac e Superman, che è finito sotto il suo controllo.