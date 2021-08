King's Bounty 2: guida e consigli per iniziare la vostra avventura a Nostria

In questa guida di King's Bounty 2 vi daremo alcuni consigli per iniziare alla grande la vostra avventura a Nostria.

King's Bounty 2 offre un nuovo approccio all'acclamata serie fantasy mescolando insieme strategia e gioco di ruolo. Il titolo 1C Entertainment è praticamente suddiviso in due fasi distinte. Viaggeremo nel regno di Nostria con la visuale in terza persona, affrontando missioni, esplorando la natura selvaggia e interagendo con le varie personalità che incontreremo lungo il nostro cammino (proprio come un Dragon Age o The Witcher 3). Al momento di combattere, però, la prospettiva passerà a un combattimento tattico a turni, con visuale dall'alto. A quel punto, i giocatori dovranno sfruttare astuzia e intelligenza per sfruttare al meglio le proprie unità e uscirne vittoriosi. Non sapete da che parte iniziare? Niente paura. In questa guida di King's Bouty 2 troverete una serie di consigli utili per iniziare al meglio la vostra avventura nel regno di Nostria.

La scelta del protagonista King's Bounty 2: Aivar, Katharine ed Elisa, i tre protagonisti Prima di poter iniziare la vostra avventura in King's Bounty 2 dovrete scegliere il protagonista tra i tre personaggi che il gioco mette a disposizione: il guerriero Aivar, la maga Katharine e la paladina Elisa. Ognuno ha origini differenti, così come perk (bonus o malus passivi) e alcuni punti Ideale di partenza, di cui parleremo più dettagliatamente in seguito. La scelta del personaggio è importante e cambia il modo in cui si evolve la trama e il modo in cui affronterete gli scontri, in quanto ognuno di essi predilige unità di combattimento e approcci alla battaglia differenti. Aivar è il classico mercenario guerriero, sprezzante del pericolo e in cerca di potere. Esperto nel combattimento, ma con abilità di comando limitate e poco affine alla magia. Le unità sotto il suo comando possono contare su statistiche di combattimento potenziate. Aivar inizia l'avventura con tre punti dell'ideale Potere e con i seguenti perk: Preparazione alla battaglia 1 : L'eroe ottiene +3 punti combattimento.

: L'eroe ottiene +3 punti combattimento. Pratica 1 : In caso di vittoria, aumenta i PE delle unità del 10%.

: In caso di vittoria, aumenta i PE delle unità del 10%. Equilibrio del Potere 1 : Il calo del morale delle unità dell'ideale Potere viene ridotto di 1 quando vengono combinate con unità di ideali differenti.

: Il calo del morale delle unità dell'ideale Potere viene ridotto di 1 quando vengono combinate con unità di ideali differenti. Punizione 1: Aumenta i danni inflitti da un'unità alleata del 5% per ogni soldato ferito in questa unità. Katharine è esperta di conoscenza arcata ed è una maga potente. Predilige l'Astuzia al Potere ed è in grado di scagliare incantesimi potenti in battaglia. Katharine inizia l'avventura con tre punti nell'ideale Astuzia e i seguenti perk: Magia di Aria e Fuoco 1 : Permette di imparare gli incantesimi di Aria e Fuoco dalle pergamene.

: Permette di imparare gli incantesimi di Aria e Fuoco dalle pergamene. Magia di Terra e Ghiaccio 1 : Permette di imparare gli incantesimi di Ghiaccio e Pietra dalle pergamene.

: Permette di imparare gli incantesimi di Ghiaccio e Pietra dalle pergamene. Equilibrio dell'Astuzia : Il calo del morale delle unità dell'ideale Astuzia viene ridotto di 1 quando vengono combinate con unità di altri ideali.

: Il calo del morale delle unità dell'ideale Astuzia viene ridotto di 1 quando vengono combinate con unità di altri ideali. Manovra Insidiosa 1: Quando si infliggono danni, dà all'unità alleata una probabilità del 25% di rimuovere un effetto positivo casuale del nemico e di applicarlo su di sé. Elisa è un paladina in grado sia di utilizzare abilità magiche che da combattimento, ma non eccelle in nessuno dei due ambiti. In compenso può riunire grandi unità in poco tempo. Inizia l'avventura con tre punti dell'ideale Ordine e con i seguenti perk: Magia di Luce e Vita 1 : Permette di imparare gli incantesimi di Luce e Vita dalle pergamene.

: Permette di imparare gli incantesimi di Luce e Vita dalle pergamene. Equilibrio dell'Ordine 1 : Il calo di morale delle unità dell'ideale Ordine viene ridotto di 1 quando vengono combinate con unità di altri ideali.

: Il calo di morale delle unità dell'ideale Ordine viene ridotto di 1 quando vengono combinate con unità di altri ideali. Protezione 1 : Tutte le unità alleate ottengono +5 armatura nel primo round di combattimento.

: Tutte le unità alleate ottengono +5 armatura nel primo round di combattimento. Armatura Fantasma 1: Tutte le unità alleate ottengono + 5 resistenza nel primo round di combattimento. Qual è il personaggio migliore per iniziare King's Bounty 2? La risposta è scontata: quello che vi piace di più e che meglio si adatta al vostro stile di gioco.

Gli ideali, le scelte morali e i Talenti King's Bounty 2 Gli Ideali di King's Bounty 2 rappresentano praticamente l'allineamento morale del vostro eroe. Sono in totale quattro e permettono di accedere ad abilità (Talenti) differenti: Ordine, Anarchia, Potere e Astuzia. Come probabilmente avrete già intuito, gli ideali sono diametralmente opposti tra di loro a coppie da due, ovvero: Potere è l'opposto di Astuzia

Ordine è l'opposto di Anarchia In base alle scelte morali e come agirete durante le quest del gioco, potreste guadagnare punti per un determinato Ideale. Se ad esempio vi verrà data la possibilità di affrontare a testa i bassa i nemici o di evitare lo scontro usando uno stratagemma, con l'approccio più diretto otterrete punti in Potere, mentre nel secondo caso alzerete il valore Astuzia. In base ai punti Ideale del vostro personaggio potrete accedere a rami di Talenti differenti. Sbloccherete nuove abilità in base al valore di un Ideale, il che significa che potenzialmente potete ottenere tutti i Talenti di un determinato Ideale e al tempo stesso ottenerne alcuni anche di quello opposto. I Talenti possono essere imparati con i relativi punti, ottenuti aumentando di livello il vostro personaggio. Tenete a mente tuttavia, che il vostro personaggio, raggiunto un determinato livello di un Ideale, potrebbe rifiutarsi di compiere azioni e scelte dell'allineamento opposto. Un esempio pratico è la paladina Elisa che inizia con tre punti Ordine e che in una delle primissime scelte morali del gioco (se uccidere un gruppo di nani o di umani) si rifiuterà di scegliere l'opzione legata all'Anarchia. Come già spiegato nella nostra recensione di King's Bounty 2, il sistema degli Ideali e dei Talenti funziona benissimo nei combattimenti, dando maggiore profondità al lato strategico, ma impoverisce la struttura GDR del titolo, visto che fondamentalmente il giocatore sarà quasi obbligato a prendere determinate scelte e azioni per aumentare i punti ideale, anche quando sono le meno appetibili o interessanti. Fortunatamente il gioco è decisamente meno rigido per quanto riguarda il reset dei punti Talento. Se a un certo punto vi accorgerete di aver "buttato" dei punti su un'abilità che non fa al caso vostro, basta cliccare sul pulsante nella parte bassa a sinistra del pannello dei Talenti (o premere il pulsante associato se giocate su console) per ripristinarli tutti. Il primo reset è completamente gratuito, mentre i successivi richiederanno una piccola somma in oro.

Ad ogni leader le sue unità King's Bounty 2 Durante le quest e l'esplorazione King's Bounty 2 è un vero e proprio GDR in terza persona. Ma non appena incontrerete un gruppo di nemici il gioco diventa un vero e proprio strategico, dove la preparazione è importante tanto quanto le decisioni che prenderete in battaglia. Il vostro personaggio non partecipa direttamente agli scontri, ma piuttosto impartisce ordini alle unità sotto al suo comando. Il campo di battaglia è rappresentato in una griglia esagonale, dove all'interno di ogni "casella" può trovarsi un unità alleata o nemica. Il livello di comando (che aumenta in base al livello, equipaggiando determinate armature, interagendo con i santuari sparsi nel mondo di gioco o con dei Talenti) determina quanti membri di una determinata unità possono unirsi al vostro esercito. Inoltre le unità appartengono a uno specifico Ideale. Utilizzarne una che incarna un allineamento opposto a quello del protagonista ne abbassa il morale. Tuttavia, se avete unità che sposano i vostri principi allora otterranno un bonus al morale, aumentando le probabilità di guadagnare un turno extra in combattimento. Oltre agli attacchi regolari, ogni unità ha dei perk passivi, azioni o abilità peculiari. Prima di iniziare una battaglia avrete la possibilità di controllare l'esercito nemico e di conseguenza scegliere le vostre truppe migliori da schierare. Inoltre durante il combattimento potrete sostituire un'unita attiva con una di riserva. In tal senso dunque è raccomandabile possedere tante tipologie di unità per far fronte a scenari differenti. Se vi troverete coinvolti in un conflitto, ma non siete preparati a dovere, potete ritirarvi con l'opzione apposita nel menu di preparazione della battaglia. Questo vi riporterà a un punto precedente lo scontro, dandovi così modo di organizzarvi al meglio. Prendete la buona abitudine di curare le unità rimaste ferite al termine di ogni combattimento, per farlo basta pagare una piccola somma in denaro nel menu di riepilogo al termine dello scontro. Un'unità in piena salute avrà meno probabilità di perire in battaglia, quindi è un investimento sicuramente consigliato. Le unità possono essere acquistate presso gli NPC reclutatori pagando in oro. Ci sono tuttavia alcuni casi in cui potreste ottenere nuove truppe affrontando le quest. Seppur vero che all'inizio dell'avventura è una buona idea acquistare nuove truppe per rinforzare il vostro esercito, progredendo vi consigliamo di risparmiare risorse piuttosto che investire oro in unità non essenziali, specialmente quelle che cozzano con gli Ideali del vostro personaggio.