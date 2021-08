Bethesda e Xbox costrette a riconfermare che Starfield non arriverà su PS5: i fan hanno frainteso

In una recente live, Pete Hines di Bethesda e Aaron Greenberg di Xbox hanno parlato dei giochi di Bethesda e del loro futuro su PlayStation, dopo l'acquisizione da parte di Microsoft. Hines, in breve, ha affermato di non avere una risposta definitiva e, in sostanza, si vedrà caso per caso. Purtroppo, le sue parole sono state fraintese da una parte del pubblico online, che ha pensato che ci fosse la possibilità che Starfield potesse effettivamente arrivare anche su PS5. Bethesda e Xbox sono quindi state costrette a ripetere che non sarà così.

Come potete vedere anche nei tweet poco sotto, Greenberg ha riaffermato che Starfield sarà pubblicato unicamente su Xbox Series X|S e PC l'11 novembre 2022. I giocatori Game Pass potranno giocarlo sin dal D1 sia su Xbox che su PC. "So che lo abbiamo già detto precedentemente e nulla di tutto questo è cambiato o cambierà".

Un altro utente ha poi chiesto direttamente a Pete Hines se per caso stesse suggerendo che Starfield potesse arrivare su PS5. Hines ha quindi risposto con molta semplicità che "no, non è ciò che stavo suggerendo". E ha chiuso il messaggio con una gif che lascia intendere che, qualsiasi cosa lui faccia o dica, la gente non riuscirà a capire il punto.

Come vi abbiamo riportato nella nostra notizia, Bethesda non ha mai realmente suggerito che Starfield potesse arrivare su PS5, ha solo detto che non ha idea di cosa accadrà andando avanti e ha sottolineato che non tutti i giochi Microsoft sono completamente esclusivi PC/Xbox, come Minecraft.