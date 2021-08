Nintendo Switch, settembre 2021: i giochi migliori del mese

Quali sono i giochi migliori in uscita su Nintendo Switch a settembre 2021 ? Questo mese, in effetti, non c'è che l'imbarazzo della scelta, a partire dalla folle esclusiva di WarioWare: Get It Together!, che ripropone la ben collaudata formula dei minigiochi "istantanei" per catapultarci all'interno di situazioni completamente fuori di testa.

WarioWare: Get It Together!

WarioWare: Get It Together!, uno dei folli minigiochi inclusi nel pacchetto

In uscita il 10 settembre

La più folle serie prodotta da Nintendo debutta su Switch con WarioWare: Get It Together!, una raccolta composta da centinaia di assurdi minigiochi che vi farà morire dal ridere, e che potrete affrontare da soli oppure in compagnia, grazie alla modalità cooperativa o al multiplayer in locale per un massimo di quattro partecipanti.

Dal raccogliere il muco di un enorme faccione a strappare i peli da un'ascella, dal mettere le salse su di una pietanza al far andare il più veloce possibile un carrello, passando per l'esplosione di sacchetti della spazzatura, non c'è limite alla stravaganza delle attività con cui dovrete cimentarvi, cercando di capire in pochi istanti cosa bisogna fare per superare la prova.