Amazon Prime Video, settembre 2021: nuovi film e serie TV in arrivo

Amazon rinnova il catalogo di Amazon Prime Video anche a settembre 2021, con una nuova corposa scorpacciata di film e serie TV per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

Il 10 settembre arriva PSG Città delle Luci, 50 anni di Leggenda, una docuserie in esclusiva che immerge gli spettatori nel cuore del club, durante il folle finale della stagione 2019/2020 e poi per tutta la stagione 20/21 ripercorrendo la storia del club della capitale francese attraverso i suoi giocatori attuali e le sue leggende del passato.

Il 24 settembre invece è il turno di Dinner Club, un innovativo cooking travelogue di sei puntate che vede impegnati varie celebrità come Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Carlo Cracco in una serie di viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d'Italia.

Sempre rimanendo in tema opere originali Prime Video, segnaliamo l'arrivo a settembre dei film "Lularich" e "Back to the Rafters", mentre la nuove serie TV troviamo "Voltaire High" e l'attesa quarta stagione di "Goliath". Tra le novità di settembre di Amazon Prime Video poi non mancano Film cult e serie TV apprezzate come i film di Batman di Tim Burton e Christoper Nolan, l'intramontabile "E.R. Medici in Prima Linea" e "Fear of the Walking Dead".

Ecco l'elenco completo dei film in arrivo su Amazon Prime a settembre 2021:

Banksy - L'arte della ribellione | 1 settembre

Il cavaliere oscuro | 1 settembre

Batman Returns | 1 settembre

Batman Forever | 1 settembre

Batman Begins | 1 settembre

Batman & Robin | 1 settembre

Batman | 1 settembre

Il cavaliere oscuro - Il ritorno | 1 settembre

The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro | 1 settembre

Grease - Brillantina | 1 settembre

I due carabinieri | 1 settembre

In viaggio con papà | 1 settembre

L'amore è eterno finchè dura | 1 settembre

Braven - Il coraggioso | 1 settembre

Compagni di scuola | 1 settembre

Borotalco | 1 settembre

Viaggi di nozze | 1 settembre

Bianco rosso e Verdone | 1 settembre

T2 Trainspotting | 2 settembre

Southpaw - L'ultima sfida | 2 settembre

Un'occasione da Dio | 3 settembre

Tuttapposto | 4 settembre

Marianne & Leonard: Parole D'Amore | 4 settembre

Elephant White | 7 settembre

Tomiris - Principessa guerriera | 9 settembre

Il giustiziere della notte | 9 settembre

Brooklyn's Finest | 9 settembre

Il fidanzato di mia sorella | 10 settembre

Le nuove avventure di Aladino | 10 settembre

12 Soldiers | 11 settembre

Lupin III - Il castello di Cagliostro | 13 settembre

Lupin III - La leggenda dell'oro di Babilonia | 13 settembre

Lupin III - La pietra della saggezza | 13 settembre

Jurassic City | 13 settembre

Tutti Per Uma | 15 settembre

Puerto Escondido | 15 settembre

Super 8 | 15 settembre

Amnesia | 15 settembre

Camerieri | 15 settembre

Tutti gli uomini del deficiente | 15 settembre

The Putin Interviews | 15 settembre

Se mi vuoi bene | 18 settembre

Dolittle | 19 settembre

Chain of Command | 20 settembre

Wildlife | 21 settembre

Run with the Hunted | 23 settembre

Fuga dal matrimonio | 23 settembre

Sicario | 24 settembre

The Ramen Girl | 28 settembre

Playmobil | 30 settembre

Originali e in esclusiva

Cenerentola | 3 settembre

The Voyeurs | 10 settembre

Everybody's Talking About Jamie | 17 settembre

Le Bal des Folles | 17 settembre

Il Giudizio| 20 settembre

Birds of Paradise| 24 settembre

Di seguito invece l'elenco completo delle serie TV in arrivo su Amazon Prime a settembre 2021:

E.R. - Medici in prima linea - Le quindici stagioni | 1 settembre

Transformers: Prime - La prima stagione | 1 settembre

Winx Club - Ottava stagione | 1 settembre

Fear the Walking Dead - Sesta stagione | 5 settembre

Grey's Anatomy - Sedicesima stagione | 6 settembre

44 gatti - Le due stagioni | 11 settembre

Originali e in esclusiva