Xbox All Access disponibile in Italia: ecco i prezzi per console e Game Pass

Xbox All Access è ora disponibile in Italia. Il pacchetto di Microsoft permette di ottenere una Xbox Series X o una Xbox Series S, con tanto di Game Pass Ultimate, a fronte di una spesa mensile e nessun costo iniziale. Ecco tutti i dettagli sui prezzi e su quanto proposto.

Xbox All Access propone due diversi pacchetti:



Xbox Series X + 24 mesi di Game Pass Ultimate: €32.99/al mese per 24 mesi (totale: 791.76 euro)

Xbox Series S + 24 mesi di Game Pass Ultimate: €24.99/al mese per 24 mesi (totale: 599.76 euro)

Xbox All Access

Ricordiamo che Game Pass Ultimate concede l'accesso a un catalogo di giochi online che possono essere eseguiti da console Xbox, da PC e, in alcuni casi, anche da cloud (per ora mobile, in arrivo anche per PC e console). Inoltre, Game Pass Ultimate include EA Play e Xbox Live Gold per console: quest'ultimo permette di ottenere ogni mese i Games with Gold e di giocare online. Ricordiamo che il prezzo mensile di Game Pass Ultimate è di 12.99 euro: per 24 mesi di abbonamento, il prezzo è di 311.76 euro; in sostanza, il prezzo totale di Xbox All Access è leggermente inferiore a quello che si pagherebbe acquistando tutto separatamente.

Per tutte le informazioni su come acquistare Xbox All Access, potete raggiungere il sito italiano di GameStop a questo indirizzo. Per poter acquistare Xbox All Access, badate bene, è necessario un finanziamento Younited che "permette ai clienti autorizzati di acquistare una console con Xbox All Access ad un prezzo mensile basso e senza costi iniziali. Questo finanziamento ti offre un tasso di interesse (TAN) fisso dello _0% e 0% TAEG per 24 mesi. Non ci sono costi di iscrizione, costi annuali, costi di estinzione anticipata, tuttavia i pagamenti in ritardo possono comportare costi aggiuntivi ed essere segnalati alle banche dati creditizie."

Per eseguire i pagamenti relativi al finanziamento Younited, "i clienti approvati per il finanziamento Younited firmeranno un mandato SEPA per poter effettuare il rimborso delle rate mensili con addebito bancario automatico tramite il proprio IBAN fornito in fase di richiesta. Le rate mensili saranno prelevate ogni 4 del mese: la prima mensilità viene prelevata il 4 del secondo mese successivo alla ricezione della console. Tra il momento della ricezione della console e il prelievo del primo pagamento mensile intercorrono, quindi, tra i 30 e i 60 giorni."

Xbox All Access è un vero e proprio acquisto di Xbox Series X|S, quindi la console sarà di proprietà dell'acquirente. Non è un affitto o un abbonamento. Non è possibile rimuovere Game Pass Ultimate per ridurre la spesa mensile.

Parlando di Game Pass, ricordiamo che 10 nuovi giochi sono in arrivo al D1, svelati alla Gamescom 2021.