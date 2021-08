Dead Space: uscita del remake a fine 2022 salvo imprevisti, dice Jeff Grubb

Il remake di Dead Space non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma secondo il giornalista Jeff Grubb il gioco arriverà a fine 2022... sempre che si verifichino degli imprevisti.

Annunciato all'EA Play Live 2021 per PC, PS5 e Xbox Series X|S, Dead Space ripercorrerà l'avventura di Isaac Clarke in una versione completamente ridisegnata per le piattaforme di nuova generazione.

Alcune fonti vicine al progetto hanno riferito a Jeff Grubb che il lancio del gioco avverrà nell'autunno del prossimo anno, ma Electronic Arts non ha voluto commentare queste informazioni, accontentandosi del fatto che i fan abbiano reagito con entusiasmo all'annuncio.

Dati alla mano, sembra tuttavia che effettivamente le tempistiche saranno quelle: il remake di Dead Space non figura nelle linee guida dei report finanziari di EA, e ciò può significare solo che l'uscita avverrà nel corso dell'anno fiscale 2023.

Detto questo, secondo Grubb da qui alla fine del 2021 vedremo qualcos'altro di Dead Space, molto probabilmente un trailer che l'azienda pubblicherà a sorpresa su YouTube oppure che verrà presentato ai Game Awards 2021.