Xbox Game Pass, settembre 2021: annunciati i primi giochi gratis per gli abbonati

Xbox Game Pass si arricchisce di nuovi titoli a settembre 2021, con la prima mandata di giochi gratis per gli abbonati, destinati ad entrare nel catalogo già all'inizio del mese e si tratta di un gruppetto di otto titoli di notevole interesse, provenienti soprattutto dal panorama indie.

Ci sono diversi debutti al day one molto interessanti sul fronte dei giochi indie in particolare, come The Artful Escape e Craftopia (quest'ultimo in accesso anticipato) a cui si aggiunge Final Fantasy XIII come titolo classico appartenente alla schiera dei tripla A, proseguendo con la riproposizione della serie all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass, la prima mandata di giochi a settembre 2021

Vediamo dunque cosa è in arrivo nei prossimi giorni: