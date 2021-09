Stadia: ecco i giochi di settembre per gli abbonati Pro

Stadia ha annunciato l'elenco dei giochi per gli abbonati a Stadia Pro di settembre 2021. Come saprete, si tratta di giochi compresi nell'abbonamento, quindi che non richiedono di essere acquistati per essere giocati. Tra questi spiccano sicuramente ARK: Survival Evolved e Darksiders 2 Deathinitive Edition, ma anche gli altri potranno risultare interessanti a più di qualcuno. Leggiamo l'elenco completo:

ARK: Survival Evolved - Uno dei survival game di nuova generazione più famosi, ambientato in un mondo feroce pieno di creature pronte a divorare il giocatore, prime fra tutte gli altri esseri umani.

Darksiders 2 Deathinitive Edition - Secondo capitolo della serie di giochi d'azione con qualche elemento da gioco di ruolo Darksiders, in cui si vestono i panni di Morte.

Wave Break - Arcade per 1-4 giocatori in cui ci si confronta con gli altri giocatori a colpi di acrobazie a bordo di un motoscafo e sparatorie.

Little Big Workshop - Gestionale leggero in cui bisogna far prosperare una fabbrica.

Legend of the Keepers: Career of a Dungeon Manager - Titolo in cui bisogna gestire un dungeon e proteggerlo dai soliti avventurieri in cerca di fortuna.