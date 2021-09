Sonic Colours: Ultimate, la recensione della coloratissima remaster del Porcospino Blu

State leggendo la recensione di Sonic Colours: Ultimate nella speranza di trovare un po' di colore in questi giorni fin troppo grigi, dominati dal rientro dalle vacanze estive? Anche SEGA nel 2010 aveva deciso che il blu del porcospino più veloce al mondo non bastava più (perdonate la rima) e che aveva bisogno almeno di un po' di compagnia. Per questo motivo introdusse tutta una serie di alieni colorati, in grado di rinnovare idee e gameplay, ai quali si deve il titolo di quello che all'epoca fu il successore di Sonic Unleashed. Dopo l'anteprima dedicata a Sonic Colours: Ultimate , è arrivato il momento del verdetto finale: a distanza di 11 anni è necessario capire non solo come sia stata gestita la riedizione di un capitolo molto apprezzato al suo primo apparire sul mercato, ma anche quanto abbia ancora da dire oggi al franchise in sé.

La remaster: idee velocissime e buone aggiunte

Sonic Colours: Ultimate e i suoi protagonisti (quello a sinistra si chiama Wisp)

Quella di Sonic Colours: Ultimate è una remaster particolare: agli sviluppatori di Blind Squirrel Entertainment è stato affidato il restauro di un capitolo che in qualche modo era rimasto impresso nei cuori dei giocatori, tanto che in seguito gli alieni Wisp erano anche ritornati altrove, per esempio in Sonic Team Racing. Si tratta quindi di un'operazione dai rischi tutto sommati calcolati (i giochi di Sonic vendono bene): riprendere in mano l'episodio per Nintendo Wii (non quello su Nintendo DS), modificarne i comandi, aggiornarlo alla risoluzione odierna fino al 4K e ripubblicarlo sulle console attualmente sul mercato (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e in retrocompatibilità anche sulla next gen).

Non solo, perché Blind Squirrel Entertainment ha lavorato anche a delle buone aggiunte, che sicuramente fanno piacere in una riedizione di questo tipo: solitamente, infatti, ci si limita a riproporre un prodotto perfettamente identico, senza infarcirlo neppure dei meri contentini che chiunque potrebbe tutto sommato aspettarsi, e questo a fronte di prezzi di lancio neanche troppo bassi. Sonic Colours: Ultimate ha modificato così, almeno un po', la propria offerta: in parte revisionando parte dei suoi contenuti, in parte arricchendoli di nuove aggiunte. Segnaliamo, ad esempio, la presenza dei punti di salvataggio di Tails, in cui lo storico compagno di Sonic corre a soccorrerlo in caso di caduta in un baratro, riportandolo sul ciglio del precipizio; oppure i bonus legati ai 100 anelli raccolti in un dato livello, che garantiscono non solo l'invincibilità momentanea, ma anche punteggi molto più elevati al traguardo, così da raggiungere più facilmente ranghi come A o S.

Non mancano neppure oggetti cosmetici da acquistare (senza pagamento di denaro reale, per fortuna) tra un livello e l'altro: sarà sufficiente spendere i gettoni gialli con i quali i giocatori vengono ricompensati mentre esplorano i singoli mondi. Nulla per cui strapparsi i capelli, ma si tratta comunque di interventi gradevoli. Ed è sicuramente apprezzabile per i giocatori del nostro paese l'aggiunta del doppiaggio in lingua italiana, che va ad affiancarsi ai sottotitoli (presenti, questi ultimi, già nella versione del 2010 su Nintendo Wii). Le novità, veramente, non sono neppure finite qui, ma è a questo punto che iniziano le incertezze, delle quali dobbiamo per forza di cose parlarvi.