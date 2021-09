Battlefield 2042: date della beta svelate in anticipo da MediaWorld?

Battlefield 2042 potrebbe ricevere presto la sua nuova prova aperta, considerando che le date della beta sembra siano state svelate da MediaWorld, che nella pagina prodotto ufficiale riporta un volantino con riportato il periodo di accesso alla versione di prova legata al preorder.

Come potete vedere a questo indirizzo, segnalato peraltro anche da alcuni lettori, nella pagina ufficiale di Battlefield 2042 è presente un riquadro in cui leggiamo i bonus legati ai preorder, ovvero un portafortuna epico per l'arma, un coltello epico da corpo a corpo, e lo sfondo scheda giocatore e piastrina.

Tuttavia, quello che emerge con maggiore interesse è il fatto che, se si acquista Battlefield 2042 in prevendita entro il 3 settembre 2021, si ottiene l'accesso alla beta anticipata del gioco, prevista a quanto pare dal 6 all'11 settembre 2021.

L'immagine sembra autentica e c'è dunque la forte possibilità che l'informazione sia trapelata per sbaglio da parte di MediaWorld, svelando in questo modo l'avvio della beta prima del tempo previsto. In ogni caso, mancherebbe veramente poco alla versione di prova, visto che si parla della settimana prossima, precisamente da lunedì 6 settembre a sabato 11 settembre.

In ogni caso, restiamo in attesa di eventuali conferme da parte di Electronic Arts sulla questione. Per il momento, abbiamo visto nei giorni scorsi un nuovo leak con video gameplay dalla beta chiusa che si è svolta ad agosto, inoltre il gioco verrà venduto in bundle con desktop e laptop con Nvidia RTX e gratis con le Nvidia RTX serie 30 di INNO3D.