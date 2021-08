Battlefield 2042, nuovo leak con video gameplay dalla beta chiusa

Battlefield 2042 è vittima di un altro leak, con un nuovo video gameplay che trapela dalla beta a numero chiuso, nonostante questa sia coperta da NDA e dunque non consenta agli utenti di condividere informazioni e materiali.

Nonostante gli sforzi di EA nel cercare di bloccare tutto dopo il primo video gameplay emerso e la minaccia di bannare chiunque diffonda video e informazioni, un altro filmato direttamente tratto dalla beta chiusa attualmente in corso è appena finito in rete e caricato su YouTube.

In questo caso vediamo un'altra sessione di gioco in multiplayer, piuttosto tesa ma che rende bene l'idea del ritmo e di alcune meccaniche del gameplay, nonostante la beta sia basata su un build ancora preliminare e per nulla definitiva.

Com'è possibile vedere, il test si svolge solo su una mappa parzialmente sviluppata e dettagliata, con solo alcuni elementi di gioco utilizzabili, ma già rende l'idea di alcune caratteristiche di Battlefield 2042, che fa del multiplayer di grandi dimensioni il suo punto principale.

Sono peraltro riscontrabili alcuni elementi specifici del nuovo capitolo, come la possibilità di modificare e personalizzare l'arma "al volo", com'era stato annunciato in precedenza, in questo caso applicate su un MCX Spear, e vari altri dettagli.

Nel frattempo, come video ufficiale EA ha diffuso il cortometraggio Exodus, mentre la data di uscita resta fissata per il 22 ottobre 2021.