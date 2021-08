Battlefield 2042, cortometraggio Exodus disponibile con il video completo

Exodus, l'atteso cortometraggio dedicato a Battlefield 2042, è disponibile da ora per la visione: trovate il video completo in testa alla notizia.

Annunciato alcuni giorni fa, Exodus fornisce un contesto narrativo al nuovo capitolo della serie sparatutto sviluppata da DICE, che come sappiamo non offrirà una campagna in single player.

Il corto racconta di com'è nato il conflitto di Battlefield 2042 e introduce un ricco cast di personaggi, inclusa una vecchia conoscenza per i fan della serie nella persona di Kimble "Irish" Graves, interpretato da Michael K. Williams, che torna come Specialista nel nuovo episodio.

Battlefield 2042, una sequenza di combattimento.

Caratterizzata da modalità multiplayer di ampio respiro, l'esperienza di Battlefield 2042 troverà una connotazione narrativa inedita proprio attraverso gli occhi degli Specialisti e le loro azioni in battaglia.

Nel caso di Exodus, a raccontarci la storia sarà il giornalista Kayvan Bechir, con un resoconto dei suoi tredici mesi su di una nave No-Pat, alla costante ricerca della verità su ciò che ha determinato il conflitto e sul ruolo di questa fazione di soldati senza patria.

Per saperne di più sul cortometraggio, date un'occhiata alla nostra anteprima di Battledield 2042: Exodus.