Crusader Kings 3 su PS5, Xbox Series X|S e Xbox One classificato a Taiwan

Crusader Kings 3 potrebbe arrivare su console e precisamente su PS5, Xbox Series X|S e Xbox One, in base a quanto emerso presso l'ente di classificazione dei prodotti di software interattivi a Taiwan, ancora senza riferimenti temporali per l'eventuale uscita.

Ovviamente la questione non va presa come ufficiale o confermata in alcuna maniera, visto che le rating board spesso riportano errori o placeholder che vengono successivamente corretti, ma in alcuni casi sono invece foriere di informazioni in netto anticipo e in questo caso la questione potrebbe essere verosimile.

Crusader Kings 3 porta avanti la tradizione più storica della Grand Strategy

È vero che, in effetti, il gioco di Paradox è qualcosa di decisamente lontano dalla fruizione standard dei titoli su console, ma col tempo i gusti dell'utenza si sono ampliati e ormai non esiste più una distinzione così netta tra giochi per PC e per console, cosa che potrebbe aprire la strada anche ai grand strategy su quest'ultime.

Considerando che Crusader Kings 3 è già disponibile su Xbox Game Pass in versione PC, l'idea è che possa arrivare nel catalogo dello stesso servizio Microsoft anche su Xbox Series X|S e Xbox One, mentre su PS5 verrebbe distribuito secondo le dinamiche standard. Curiosamente, non è prevista una versione PS4.

Nel caso, il gioco avrebbe sicuramente bisogno di una certa ottimizzazione dell'interfaccia, anche piuttosto importante: Crusader Kings 3 resta uno degli esempi più classici di strategico ad ambientazione storica attualmente in circolazione, con una notevole profondità strutturale, dunque avrebbe bisogno di un po' di lavoro per essere adattato al controller, ma restiamo in attesa di eventuali informazioni.

