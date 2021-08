Splitgate: al popolare FPS piace molto una caratteristica di Fortnite

1047 Games, sviluppatore al lavoro sul popolare FPS Splitgate, apprezza l'idea di inserire una caratteristica tipica di Fortnite: vorrebbe ovvero raccontare una storia divisa in stagioni, come fa da tempo il battle royale di Epic Games. Le informazioni sono state condivise in un recente Q&A su Twitch.

Il boss di Splitgate ha affermato: "Per me è davvero bello che ci sia questo tipo di storia, anche se è un gioco multiplayer. Ogni tre mesi c'è una nuova stagione con nuovi personaggi e il Battle Pass per accompagnarla. Penso che sarebbe davvero bello." Spiega però che non è ancora arrivato il momento di proporre qualcosa in stile Fortnite: "Non credo che siamo ancora pronti per farlo... c'è molto da fare per trasformare questo piccolo team indie in una società tripla A."

Splitgate fonde gli FPS con i portali di Portal

Il team di Splitgate ha anche parlato della possibilità di una modalità single player, affermando che hanno qualche idea. Non dobbiamo però dimenticarci per il momento il team è al lavoro sulla modalità multigiocatore che è ancora in fase beta. Il grande successo ottenuto dall'FPS ha creato qualche problema al team che sta lavorando per ottimizzare il gioco e i server.

Sappiamo anche che le versioni PS5 e Xbox Series X|S arriveranno, ma la priorità sono i server.