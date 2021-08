Splitgate: la versione PS5 e Xbox Series X|S arriveranno, ma la priorità sono i server

Uno dei giochi di maggior successo del momento è Splitgate. Lo sparatutto free to play è stato il più scaricato di luglio sia negli USA che in Europa sul PS Store. Per il momento, il gioco è disponibile solo in versione PS4 e Xbox One (oltre che PC), ma una versione PS5 e Xbox Series X|S è nei piani degli sviluppatori. Per il momento, però, il team sta dando priorità ai server.

Splitgate, ricordiamo, ha visto l'arrivo di moltissimi giocatori che hanno messo sotto stress i server di gioco, causando alcuni problemi. Il team ha quindi iniziato a lavorare per supportare la grande mole di fan. Questa necessità è uno dei motivi per i quali le versioni PS5 e Xbox Series X|S sono state messe temporaneamente in secondo piano. Per ora non ci sono dettagli sui vantaggi delle versioni next-gen, ma è credibile che offriranno risoluzione e frame rate superiori.

Splitgate: i portali permettono di spostarsi in un istante

Splitgate è uno sparatutto frenetico che cambia il classico stile del genere introducendo dei portali, che ricordano il gioco di Valve (Portal e relativo seguito). Questi portali permettono di riposizionarsi rapidamente durante gli scontri a fuoco. Attualmente non è disponibile la versione finale del gioco, ma la beta è ancora in corso e se siete interessati potete accedervi. Il gioco propone già un Arena Pass, acquistabile, che fornisce ricompense ogni quattro livelli fino al livello 12. Probabilmente sarà espanso con l'arrivo della versione definitiva.

Vi ricordiamo che la data di uscita di Splitgate è stata rimandata a 24 ore dalla pubblicazione.