Crusader Kings III: Royal Court, presentata in trailer la nuova espansione

Crusader Kings III: Royal Court è la prima grande espansione per l'ottima simulazione medievale da parte di Paradox, annunciata nella giornata di ieri con un trailer di presentazione che trovate in questa pagina con le varie informazioni ufficiali dal comunicato stampa.

I dettagli maggiori possono essere trovati nell'anteprima di Crusader Kings 3: Royal Court pubblicata su queste pagine nelle ore scorse, da parte di Aligi Comandini, dunque potete già avere una panoramica più precisa di cosa si tratti.

La vita di un re non è fatta solo di festeggiamenti e combattimenti. Più grande è il tuo regno, più richieste vengono poste al sovrano. Vassalli e sudditi chiedono udienze, le petizioni in qualche modo riescono a raggiungere la sala del trono e non abbiamo nemmeno parlato di tutta la decorazione per gli interni. Così tanti materiali. Come governerai la tua corte?

In Crusader Kings III: Royal Court, dovrai affrontare tutte queste nuove sfide, mentre i tuoi cortigiani chiedono a gran voce attenzione. Royal Court è la prima grande espansione di Crusader Kings III, l'acclamato gioco di ruolo strategico di Paradox Development Studio sul mondo medievale. Potenti governanti possono gestire la propria corte, decorarla con cimeli della storia familiare e aiutare i sudditi con le risposte ai loro numerosi problemi.

Crusader Kings III: Royal Court è un'espansione alquanto sostanziosa per la già ottima simulazione medievale di base, che è stata valutata in maniera veramente ottima anche nella recensione di Crusader Kings 3 da parte di Simone Tagliaferri.

All'interno del pacchetto troviamo i seguenti contenuti: