Crusader Kings 3: Royal Court, la prima espansione dell'ottimo lavoro di Paradox

Ora finalmente arriva la prima pietra aggiuntiva del gioco: si chiama Crusader Kings III: Royal Court , e si tratta di un'espansione (ancora in sviluppo) il cui intento è integrarsi nei contenuti preesistenti senza creare eccessiva confusione ai giocatori del titolo base. Non abbiamo potuto vederla in azione a lungo, ma durante la presentazione al Paradox Con 2021 gli sviluppatori non hanno lesinato le informazioni. Vi diciamo cosa abbiamo scoperto nella nostra anteprima di Crusader Kings III: Royal Court .

Crusader Kings III è stato un notevole successo di critica e pubblico, capace di catturare buona parte di ciò che rendeva speciali e spassosi i suoi predecessori, e di migliorarne le basi abbastanza da rendere felice una grossa fetta della fanbase originale. Certo, come tutti i titoli Paradox ha sofferto della sindrome del "reset" - ovvero la necessità di confrontarsi con un capitolo precedente ormai ampliato e perfezionato a dovere - ma se non altro è riuscito a farlo a testa alta, rappresentando una notevolissima base su cui costruire con espansioni future.

Io ho una corte e tu no

li intrighi di corte saranno sempre al centro di Crusader Kings III: Royal Court.

La corte reale non è semplicemente il nome dell'espansione: si tratta di una sorta di hub in cui il giocatore può mettere in bella mostra i risultati ottenuti durante la sua partita e pensato esclusivamente per quegli utenti che sono stati in grado di raggiungere la cima della scala sociale, dato che solo re e imperatori ne potranno disporre. A tutti gli effetti è una nuova schermata legata al proprio personaggio, dove si visualizza una sala del trono personalizzabile e piena dei propri vassalli; l'aspetto di quest'ultima varia in base alla propria cultura.

Non è una chicca puramente estetica, chiaro. La sala del trono dà il via a nuovi eventi e a decisioni importanti legate al proprio regno, ed è legata a un nuovo concetto chiamato "grandeur". In poche parole, si parla di spendere denaro per migliorare la propria immagine, e ottenere altri vantaggi. Potrebbero sembrare spese inutili se paragonate a investimenti nell'esercito o in elementi più concreti, ma un re restio a mostrare la propria potenza perde di peso in questa espansione, e rischia seri malus legati alla diplomazia.

La grandeur non aumenta solo per via delle spese superflue: tenere corte permette ai vassalli e ad altri di fare delle richieste, e le decisioni prese non porteranno solo benefici diretti, bensì anche un miglioramento dell'immagine legato alla vostra presa di posizione. Per la cronaca, più alta la vostra grandeur, più alto il livello di chi può arrivare nella vostra corte, e più significative le loro richieste. Alle volte alcuni individui "ispirati" potrebbero addirittura chiedervi una sponsorship, e partire alla ricerca di una reliquia o di qualche altro oggetto di enorme importanza grazie al vostro denaro.