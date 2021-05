Empire of Sin: Make it Count, trailer per la prima espansione del gioco di Romero

Empire of Sin si arricchisce della prima espansione intitolata Make it Count, che si presenta con un trailer di annuncio visibile in questa pagina e vari dettagli diffusi con il comunicato stampa ufficiale da parte di Paradox Interactive e Romero Games.

Annunciata durante lo showcase del PDXCON, Empire of Sin: Make it Count è il primo DLC a pagamento per il particolare strategico di Romero Games basato sulla criminalità organizzata della Chicago degli anni 20, in arrivo entro la fine del 2021. L'espansione introdurrà un nuovo boss, Meyer "the Accountant" Lansky, nuovi gangster, "the Fixers," e il loro Loan Sharking Racket.

Si tratta del primo DLC di grosso calibro per Empire of Sin dal lancio avvenuto lo scorso anno e ovviamente si basa sul gioco iniziale per offrire contenuti aggiuntivi e opzioni di gioco. Potete trovare ulteriori dettagli sull'espansione leggendo l'anteprima di Empire of Sin: Make it Count pubblicata nelle ore scorse.

Vediamo dunque le caratteristiche principali di Make It Count: