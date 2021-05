Cities: Skylines, annunciati nuovi Content Creator Pack e nuove stazioni radio

Cities: Skylines si arricchisce ed espande con nuovi contenuti, annunciati nel corso del PDXCon Remixed, in particolare con Bridges & Piers e Train Stations, oltre a ulteriori stazioni radio disponibili per i giocatori, andando dunque ad ingrandire le possibilità di costruzione attraverso nuovi pacchetti.

Il celebre city builder di Colossal Order e Paradox Interactive, che è stato peraltro offerto come gioco gratis PC su Epic Games Store lo scorso dicembre, si amplia dunque con una serie di pacchetti interessanti per i creativi attivi sul gioco.

Cities Skylines resta uno dei migliori city builder anche a distanza di qualche anno dalla sua uscita

In particolare, si tratta di "Bridges & Piers Content Creator Pack", che aggiunge ulteriori possibilità creative per le coste e il lungomare delle città: al prezzo di €4.99, il set include 22 mod unici di Armesto, con stili industriali e classici ispirati a vari luoghi in tutto il mondo. Il pack include: