Genshin Impact Gamescom 2021: ci sarà un grande annuncio, fan sperano nella versione Switch

Il 25 agosto si terrà l'Opening Night Live della Gamescom 2021, diretta da Geoff Keighley. Ci sarà spazio per molti annunci e tra questi sarà sicuramente incluso anche Genshin Impact, il gioco di ruolo d'azione free to play di miHoYo. I fan sperano che sia l'occasione buona per l'annuncio della versione Switch.

L'informazione è stata condivisa da Geoff Keighley stesso tramite Twitter. Il conduttore ha scritto che vi saranno "novità speciali su Genshin Impact" senza però precisare esattamente di cosa si possa trattare. Nei commenti al tweet, molti appassionati scrivono che potrebbe trattarsi della versione Nintendo Switch, attesa sin dall'uscita del gioco. Ovviamente si tratta di una speranza dei giocatori e non vi sono informazioni ufficiali in merito.

Nintendo Switch è una console di grande successo e siamo certi che Genshin Impact beneficerebbe di una versione dedicata alla console ibrida. Ovviamente l'uscita dipende anche da possibili accordi di esclusività temporale siglati con Sony PlayStation.

Ricordiamo comunque che è in arrivo l'update 2.1 per Genshin Impact ed è quindi possibile che le informazioni programmate per la Gamescom 2021 siano legate a questo e non a nuove versioni del gioco. Recentemente, inoltre, si è parlato del fatto che Yoimiya è inutilizzabile per i fan di Genshin Impact.