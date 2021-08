Battlefield 2042: video gameplay dalla beta chiusa spunta in rete, EA blocca tutto

Battlefield 2042 sta attraversando in questo momento una fase di beta tecnica a numero chiuso, ma si tratta di un evento estremamente ristretto e molto segreto, pertanto la fuoriuscita di un video gameplay da tale versione di test è affrontata con forza da Electronic Arts, che è corsa ai ripari cercando di bloccare tutto subito.

In origine si è trattato di una singola fonte, ma il video è rimbalzato attraverso varie pagine internet e forum di discussione, scatenando la risposta immediata di EA che in queste ore sta cercando di cancellare ogni traccia del leak.

Come sempre accade in questi casi, è alquanto difficile che il publisher riesca a rimuovere completamente ogni traccia dei video, che probabilmente continueranno a fluire in qualche modo tra forum, message board e social media, dunque è possibile che troviate qualche anticipazione sul gameplay di Battlefield 2042 online in queste ore.

Essendo materiale strettamente riservato e sotto NDA alquanto rigido, evitiamo di riportare link a fonti sospette, dunque ci limitiamo a riportare la questione e l'iniziativa di EA a contrasto con questo leak. Nel frattempo, del gioco abbiamo visto il cortometraggio Exodus proprio ieri, che ci ha anche consentito di scrivere una nuova anteprima su Battlefield 2042, in attesa di poterlo nuovamente provare in maniera più approfondita (e poterne riportare le impressioni).