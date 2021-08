Il Signore degli Anelli, la serie Amazon: la seconda stagione verrà girata in UK

Il Signore degli Anelli, la serie Amazon non è ancora disponibile su Amazon Prime Video ma arrivano già gli aggiornamenti sulla seconda stagione, le cui riprese a quanto pare verranno effettuate nel Regno Unito, cosa che ha comportato uno spostamento in massa della produzione, secondo quanto riportato da Deadline.

La prima stagione de Il Signore degli Anelli è infatti girata in Nuova Zelanda, seguendo le orme di quanto fatto dai film cinematografici di Peter Jackson, con post-produzione effettuata sempre in loco, dunque il cast e i vari addetti alla creazione della serie hanno lavorato in gran parte presso il paese in questione.

Il Signore degli Anelli, la serie Amazon si è mostrata in una prima immagine

Spostando le riprese nel Regno Unito, cast e staff verranno trasferiti in massa in tale paese, con un netto spostamento in termini logistici che avrà riflessi dal punto di vista dell'organizzazione, oltre che ovviamente delle atmosfere e degli scenari che saranno visibili negli episodi.

Al momento, è ancora in corso la post-produzione della prima stagione in Nuova Zelanda, dunque la prospettiva del trasloco è ancora piuttosto distante, ma evidentemente il programma è già fissato, anche in vista di una volontà, espressa da Amazon, di espandere la propria presenza nel Regno Unito, sempre secondo Deadline.

Nel frattempo, abbiamo saputo la data di uscita ufficiale della prima serie de Il Signore degli Anelli su Amazon Prime Video, con tanto di prima foto. Mentre il progetto per la serie TV è andato avanti fino al termine delle riprese per la prima stagione, l'MMO che era in progetto presso Amazon Game Studios sembra invece sia stato definitivamente cancellato.