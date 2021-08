Borderlands 3: cinque settimane di eventi per festeggiare il secondo anniversario

Per festeggiare il secondo anniversario di Borderlands 3, che avverrà il prossimo 13 settembre, Gearbox ha organizzato cinque settimane di eventi, grazie ai quali i giocatori potranno accumulare bottino a volontà fino al 16 settembre.

Nello specifico gli sviluppatori hanno organizzato quattro mini-eventi Saccheggio universale. Ogni fase si svolgerà nell'arco di una settimana durante la quale a turno un pianeta di Borderlands 3 offrirà maggiori probabilità di trovare bottino leggendario. A ogni zona sarà assegnato un tipo di arma leggendario (pistola, shotgun, SMG, fucili d'assalto, fucile da cecchino o pesante), ma potreste trovare anche equipaggiamento leggendario, come Mod di classe e manufatti.

Borderlands 3

Ecco la scaletta completa dei mini-eventi saccheggio di Borderlands 3:

Settimana 1 (dalle 18:00 del 12 agosto alle 17:59 del 19 agosto) - Pandora

Settimana 2 (dalle 18:00 del 19 agosto alle 17:59 del 26 agosto) - Promethea

Settimana 3 (dalle 18:00 del 26 agosto alle 17:59 del 2 settembre) - Eden-6

Settimana 4 (dalle 18:00 del 2 settembre alle 17:59 del 9 settembre) - Nekrotafeyo

Ma non è finita qui. Dalle 18:00 del 9 settembre inoltre avranno inizio altri due mini-eventi, ovvero "Caos, dolce caos" e "Tira fuori l'Eridium". Con il primo troverete modificatori più semplici per la modalità Caos, mentre il secondo offre un bonus all'Eridium ottenuto e sconti presso i commercianti.

Gearbox inoltre ha un'altra sorpresa in cantiere per il 13 settembre, il giorno del secondo anniversario di Borderlands 3, ma per non rovinarci la sorpresa ce ne parlerà nelle prossime settimane.

Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Tiny Tina's Wonderlands, lo spin-off di Borderlands.