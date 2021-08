Splitgate potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch e mobile

Splitgate, lo sparatutto multiplayer free-to-play che mescola Halo e Portal, potrebbe arrivare in futuro anche su Nintendo Switch e device mobile, stando alle parole di 1047 Games.

Come probabilmente saprete il gioco sta avendo un successo notevole, tanto da essere il più scaricato negli USA ed Europa su PlayStation Store lo scorso mese. Non stupisce dunque che gli sviluppatori stiano considerando l'idea di portare Splitgate anche su altre piattaforme, come per l'appunto Nintendo Switch, smartphone e tablet.

"Non abbiamo ancora iniziato a lavorarci sopra, ma... parte dei nostri piani è quello di rendere Splitgate disponibile ovunque. Vogliamo portarlo su mobile e Switch", queste le parole del CEO Ian Proulx in Q&A con in fan avvenuto su Twitch durante il corso della settimana.

Splitgate

Tuttavia come sappiamo la priorità di 1047 Games è quella di lavorare alla stabilità dei server, visto che gli sviluppatori non si aspettavano una così gran mole di giocatori. Un processo che inevitabilmente ha rimandato temporaneamente l'uscita delle versioni PS5 e Xbox Series X | S. Insomma, per delle eventuali versioni Nintendo Switch e mobile ci sarà sicuramente da attendere.

Splitgate è attualmente disponibile in early access su PS4, Xbox One e PC, con il lancio della versione completa previsto per il mese di agosto 2021.