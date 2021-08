Nvidia: il CEO Jensen Huang riceverà il prestigioso Robert N. Noyce Award dalla SIA

Gli avanzamenti tecnologici effettuati da Nvidia hanno colpito l'intera industria dei semiconduttori, evidentemente, visto che il CEO e fondatore della compagnia, Jensen Huang verrà insignito del prestigioso Robert N. Noyce Award, considerato una massima onorificenza da parte della Semiconductor Industry Association (SIA).

"La straordinaria visione di Jensen Huang e l'esecuzione instancabile hanno rafforzato fortemente la nostra industria, rivoluzionato l'informatica e fatto avanzare l'intelligenza artificiale", ha riferito John Neuffer, presidente e CEO di SIA.

"I traguardi raggiunti da Jensen hanno dato vita a ulteriori innovazioni, dal gaming alle applicazioni scientifiche dell'informatica fino alle auto che si guidano da sole - e continua a far avanzare tecnologie che trasformeranno la nostra industria e il mondo. Siamo felici di assegnare a Jensen il Robert N. Noyce Award 2021 per gli obiettivi raggiunti nell'evoluzione della tecnologia dei semiconduttori", ha affermato Neuffer al riguardo.

Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia

Huang ha fondato Nvidia nel 1993 e da allora è rimasto a capo della compagnia come CEO e membro del consiglio d'amministrazione. Partendo dalla grafica in 3D, Nvidia ha aiutato la crescita del mercato dell'hardware dedicato al gaming ma nell'ultimo periodo si è specializzata particolarmente nello studio di soluzioni che sfruttano l'intelligenza artificiale per i miglioramenti grafici, cosa che ha generato ulteriori evoluzioni in altri ambiti tecnologici.

Il CEO di Nvidia ha ottenuto in precedenza anche la IEEE Founder's Medal, e il Dr. Morris Chang Exemplary Leadership Award. "Sono onorato di ricevere il Noyce Award 2021 e dico questo anche a nome dei miei colleghi di Nvidia, il cui lavoro viene riconosciuto da questo premio", ha affermato Huang. L'assegnazione avverrà poi il 18 novembre 2021 durante i SIA Awards 2021.

Di recente, abbiamo visto Nvidia portare la tecnologia RTX e DLSS su processori ARM di MediaTek alla GDC 2021, oltre all'integrazione del DLSS in Unity e Eye-Tracked Foveated Rendering nell'Unreal Engine.