Nvida ha integrato il DLSS in Unity e Eye-Tracked Foveated Rendering nell'Unreal Engine

Marcando a uomo le mosse di AMD, che ha annunciato qualcosa di simile qualche giorno fa per la sua FidelityFX Super Resolution, Nvidia ha annunciato alla GDC 2021 un aggiornamento dei driver di Nvidia Studio pensati per ottimizzare le prestazioni con due principali motori di gioco: Unity e Unreal Engine.

La nuova release 2021.2 in versione beta di Unity ha fornito il supporto nativo per il DLSS di NVIDIA, permettendo agli sviluppatori di giochi di incorporare facilmente il rendering AI avanzato nei loro giochi. Il DLSS è in grado di produrre una qualità dell'immagine paragonabile alla risoluzione nativa pur renderizzando convenzionalmente solo una frazione dei pixel, aumentando in questo modo le prestazioni in tempo reale.

Le novità di Nvidia Studio

Unreal Engine 4.27, attualmente in anteprima, include una caratteristica sperimentale chiamata Eye-Tracked Foveated Rendering. La tecnica rende una singola immagine a diverse risoluzioni, rendendo più nitido il punto di messa a fuoco, mentre sfuma le altre parti, per imitare la vista umana.

Questa funzione è perfetta per la realtà estesa con prestazioni ottimizzate sulle GPU NVIDIA RTX e, utilizzando NVIDIA Variable Rate Shading, non si riscontrerà nessuna perdita percettibile della qualità dell'immagine. Inoltre, la baking GPU Lightmass costruita sul ray tracing RTX ha introdotto dei parametri per controllare meglio l'illuminazione e i livelli di dettaglio degli asset di produzione.