Angry Birds Reloaded, la recensione

La recensione di Angry Birds Reloaded ci riporta indietro nel tempo, all'ormai lontano 2009, quando lo sconosciuto team finlandese Rovio ha lanciato sui dispositivi mobile l'originale Angry Birds. Un puzzle game diverso dal solito, a base fisica, caratterizzato da meccaniche in grado di unire immediatezza e profondità in un mix letteralmente esplosivo.

Eccoci dunque a un ritorno al passato, con una rivisitazione del capitolo originale disponibile in esclusiva temporale su Apple Arcade, dunque priva di microtransazioni e con tutta una serie di novità che diversificano in maniera sostanziale questa "remaster" dal primo Angry Birds fra personaggi inediti, nuovi livelli e nuovi potenziamenti.

Fra mobile game, uscite su console e merchandising, Angry Birds ha prodotto nel corso degli anni incassi straordinari per Rovio, ma è chiaro che qualsiasi fenomeno di culto è destinato a un certo punto a normalizzarsi. Proprio per questo il team ha provato in più occasioni a immaginare delle alternative, concept più o meno validi che potessero diventare un nuovo, grande successo, ma senza troppa fortuna.

Gameplay

Angry Birds Reloaded ci rimette al comando dei personaggi classici della serie, e non solo.

Quello che proprio non è cambiato è il gameplay, che si rifà alle meccaniche originali pur introducendo alcune variazioni sul tema, sia per quanto concerne gli uccellini a nostra disposizione e i relativi poteri, sia per quanto concerne gli scenari, che in più di un'occasione provano a tirare in ballo le reazioni fisiche dei materiali, i rimbalzi, i colpi indiretti e così via.

Proprio come dodici anni fa, il nostro obiettivo in ogni stage è quello di eliminare tutti i maialini verdi lanciando con una fionda i nostri uccellini arrabbiati e sfruttando le loro abilità peculiari al fine di completare con successo la missione, magari risparmiando alcuni lanci per totalizzare un punteggio superiore, che stavolta verrà memorizzato nell'ambito di una leaderboard globale. Potremo inoltre contare su nuovi potenziamenti, ovverosia tiri speciali acquistabili con le monete guadagnate durante la campagna.