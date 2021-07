AMD FidelityFX Super Resolution è integrato in Unity e Unreal Engine

Uno degli aspetti più convincenti della tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution è il fatto che sia disponibile per tutti gli sviluppatori e non confinata solamente agli hardware AMD. Per accelerare la sua adozione nel maggior numero di giochi possibile, AMD ha detto che FidelityFX Super Resolution sarà integrata molto presto all'interno di Unity e Unreal Engine, senza dubbio due dei tool di sviluppo più diffusi sul mercato.

A chi non conoscesse questa tecnologia consigliamo di leggere AMD FidelityFX Super Resolution: prova della tecnologia di upscaling che sfida NVIDIA DLSS. Come è facile capire dal titolo, il FSR è conosciuto anche come "la risposta di AMD alle DLSS di Nvidia". In altre parole si tratta di una tecnologia che, grazie a speciali algoritmi, consente di avere prestazioni migliori senza perdere in qualità grafica.

Per fare in modo che tutti possano implementarla, AMD ha stretto una partnership con Unity ed Epic Games per fare in modo che questi tool vengano integrati direttamente nei loro motori grafici, così da rendere il lavoro per gli sviluppatori ancora più semplice.

FSR è già disponibile in versione Beta per Unity, mentre sarà "presto" integrata in tutte le versioni pubbliche dell'Unreal Engine. Intanto i primi grandi giochi che beneficeranno del FSR stanno per arrivare Far Cry 6 userà AMD FidelityFX Super Resolution per migliorare le performance.