League of Legends PG Nationals Summer Split 2021, i playoff partono il 20 luglio

La scena competitiva nazionale non va in vacanza, anzi, rilancia. I playoff dei PG Nationals Summer Split 2021, uno dei tornei di League of Legends più importanti di Italia, partono settimane prossima, più precisamente il 20 luglio 2021.

A partire dalle 19:00 inizieranno i Playoff del PG Nationals Summer Split 2021 di League of Legends, che accompagneranno i fan fino alla finale del 7 agosto. In questa fase, da sempre molto attesa dagli appassionati, le migliori sei squadre andranno a sfidarsi in base alla posizione ottenuta nel corso della Regular Season.

I primi team a scendere in campo il 20 luglio saranno i Macko, che occupano la testa della classifica, e gli Axolotl, posizionatisi quarti. Il 21 luglio, sempre alle 19:00, si sfideranno gli Outplayed, secondi classificati, e Gaia Esports, terzo seed dei Playoff, scontro che chiuderà il Winner Bracket aperto il giorno precedente. Samsung Morning Stars e GG Esports, invece, saranno raggruppati nel Loser Bracket, all'interno del quale si misureranno il 22 luglio in uno scontro diretto per stabilire chi potrà andare avanti nella competizione.

La settimana successiva, il 27 luglio, il team vincitore del Loser Bracket si scontrerà contro il perdente del Winner Bracket, spianando la strada verso gli scontri successivi del 28 e del 29 luglio, che vedrà impegnati i team migliori dei Playoff. Il 3 agosto, poi, inizierà la vera e propria fase clou del PG Nationals Summer Split 2021, con le semifinali che andranno a decretare le squadre che si giocheranno la vittoria del torneo nella finale, fissata per il 7 agosto.

Come da tradizione, tutti gli appassionati potranno godersi i Playoff e le fasi finali in streaming sul canale Twitch ufficiale di PG Esports a partire dal 20 luglio alle 19:00.

Il Summer Split garantirà, ancora una volta, ben due slot di partecipazione agli European Masters Summer 2021, l'apice della stagione competitiva del Vecchio Continente che vede sfidarsi due volte l'anno i migliori giocatori da 13 leghe regionali. Il team vincitore del PG Nationals avrà da subito accesso al Group Stage degli EU Masters, mentre il secondo passerà dai Play-In, dove potrà ottenere la possibilità di procedere alla fase a gironi ed unirsi all'altra squadra connazionale.