F1 2021: trailer di lancio per il primo F1 di EA Sports e Codemasters

EA Sports e Codemasters hanno pubblicato il trailer di lancio di F1 2021, il primo gioco di F1 nato dopo la fusione delle due compagnie, che hanno partecipato all'evoluzione della serie ognuna coi suoi specifici punti di forza.

F1 2021 è disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 , PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Il gioco presenta i team, i piloti e i circuiti del FIA Formula One World Championship 2021 e introduce una nuovissima modalità storia, una modalità Carriera ampliata con l'opzione per due giocatori e tre nuovi circuiti, Portimão, Imola e Jeddah, disponibili gratuitamente per tutti i giocatori come contenuto post lancio.

In previsione del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 PIRELLI BRITISH, che si terrà questo fine settimana, il 18 luglio, Codemasters ha pubblicato nuovi filmati di gioco catturati su Xbox Series X per tenere gli spettatori aggiornati sul Circuito élite di Silverstone.

"L'entusiasmo per le corse di Formula 1 è davvero palpabile in questa stagione, e il lancio di F1 2021 su console esistenti e di nuova generazione ci dà l'opportunità di portare giocatori di tutto il mondo a vivere i loro sogni di F1", ha affermato Lee Mather, Franchise Game Director di Codemasters. "Siamo entusiasti che i giocatori provino questo mondo da soli mentre scalano le classifiche e corrono contro i loro amici o nemici per avere la possibilità di sbaragliare tutti.