FIFA 22: l'Inter mostra la nuova maglia con un Romelu Lukaku digitale

Le vie del marketing sono infinite e le loro mamme sempre incinte. Per esempio l' Inter ha scelto di fare squadra con FIFA 22 per mostrare in maniera inedita la sua nuova e molto discussa maglia nerazzurra. Per l'occasione l'ha fatta indossare a un Romelu Lukaku digitale.

La nuova maglia dell'Inter per la stagione 21/22 abbandona le classiche strisce per un approccio più ibrido, quasi pitonato, incentrato, però, sui classici colori nerazzurri. In bella mostra, in posizione frontale e centrale, c'è lo scudetto.

Oltre alla maglio il video mostra alcuni dei calciatori più rappresentativi dell'Inter, con ovviamente Romelu Lukaku al centro di tutto. Si possono, però, anche notare Lautaro Martinez e Nicolò Barella, fresco vincitore di UEFA Euro 2020. Dal poco mostrato si vede un netto miglioramento nei volti e nella riproduzione dei corpi dei vari calciatori, molto più vari e dettagliati che in in passato.

Il belga, per esempio, sembra sempre di più l'impressionante montagna di muscoli che è nella realtà. Muscoli che, però, non gli sono bastati per avere la meglio di Giorgio Chiellini, richiesto a gran voce sulla copertina di FIFA 22