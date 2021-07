FIFA 22, Chiellini in copertina? Votate la cover che vi piace di più, in attesa di EA Sports

Dopo l'eroica cavalcata a Uefa Euro 2020, molti fan hanno voluto chiedere a EA Sports una copertina speciale per FIFA 22. Al posto di Mbappé, fortissimo attaccante francese, che però ha vissuto una stagione piuttosto deludente dal punto di vista dei risultati sportivi, gli italiani vorrebbero sulla cover di FIFA 22 il capitano della Nazionale Giorgio Chiellini. D'altra parte il centrale italiano della Juventus è già stato sulla copertina di FIFA 10 e di FIFA 11: perchè non tornare adesso che ha vinto il titolo più importante della sua carriera?

In attesa che EA Sports decida che fare (anche se immaginiamo già ci sia poco margine di manovra), abbiamo voluto immaginare come potrebbero essere tre copertine di FIFA 22 con Chiellini come protagonista.

Le tre copertine di FIFA 22 con Chiellini in cover

Sono una più pacata e istituzionale, una più grintosa e l'ultima un po' fuori di testa, ma molto in linea col personaggio.

A

Una copertina istituzionale, molto elegante e posata, come il nostro Capitano durante l'inno nazionale.

B

Una copertina più grintosa, nella quale si vede Giorgio Chiellini esultare dopo un gol con la maglia azzurra

C

Sicuramente la meno compassata, ma quella che spiega meglio il Chiellini Nazionale: rude sul campo, ma sempre pronto a chiedere scusa col sorriso. Per informazioni basta chiedere a Saka

Voi quale preferite? Votate!

Cosa avete votato? Fatecelo sapere nei commenti!