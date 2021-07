Steam Deck: decidere "il prezzo è stato doloroso, ma secondario" per Gabe Newell

Dopo aver sorpreso il mondo dei videogiochi e della tecnologia con Steam Deck, Valve sta lentamente spiegando la genesi di questa macchina. In una recente intervista Gabe Newell ha raccontato che arrivare a quel "prezzo è stato doloroso, ma secondario" rispetto all'avere una macchina con quelle caratteristiche tecniche.

Quando si progetta un nuovo hardware, soprattutto uno per molti versi innovativo e senza una base d'utenza di riferimento, il prezzo è un elemento fondamentale. O meglio, lo è l'equilibrio tra prezzo e prestazioni.

Quando hanno creato Steam Deck, però, Valve ha voluto mettere il primo piano le prestazioni. "Voglio prendere questo [hardware] e dire: 'Oh, funziona tutto. È tutto veloce. È tutto...' e poi il prezzo era secondario e doloroso", ha detto Newell. "Ma la prima cosa era garantire le performance e l'esperienza, [che] erano la cosa principale e fondamentale che stava guidando questo progetto".

Il direttore hardware di Valve, Shreya Liu, ha aggiunto: "Sapevamo che il prezzo era molto importante, quindi [...] fin dall'inizio, abbiamo progettato [Steam Deck] con questo in mente, e abbiamo lavorato molto, molto duramente per raggiungere la fascia di prezzo a cui proporremo Steam Deck".

Newell ha aggiunto che l'obiettivo di Valve è quello di creare una nuova categoria di prodotti all'interno dell'ecosistema su cui Valve e altre aziende possono fare affidamento per i prossimi anni. "Il nostro calcolo è più, 'Questo è il prodotto giusto, ed è un ottimo modo per testare attraverso un prodotto di enorme di valore, sia per i giocatori che per gli sviluppatori di giochi, se c'è spazio per estendere l'ecosistema PC in questa direzione? Questo è la vera sfida", non vendere più giochi su ogni macchina.

