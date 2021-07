Offerte Amazon: prezzi più bassi di sempre per l'alimentatore EVGA 850 GQ e il monitor LG 27GL850

Oggi le offerte Amazon sono dedicate a due componenti PC, entrambe al prezzo più basso ma molto diverse sia per tipologia che entità dello sconto.

L'alimentatore EVGA 850 GQ, abbastanza potente da alimentare una configurazione equipaggiata con CPU e GPU di fascia alta, torna a scendere nettamente di prezzo con uno sconto di circa 25 euro sul prezzo medio recente e di quasi 20 euro sul prezzo precedente ai rincari.

Il monitor da gioco LG 27GL850 UltraGear è stato spesso in offerta, ma questa volta lo sconto di circa 13 euro è leggermente superiore al solito, portando al prezzo più basso un ottimo schermo con risoluzione 2560 x 1440 con 144 Hz di refresh, 1 millisecondo di latenza, fedeltà del colore molto elevata, G-Sync, FreeSync e hub USB.

Un ottimo monitor da gioco 1440p, versatile e dotato di una copertura del colore molto elevata

