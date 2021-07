Pokémon Unite è disponibile per il pre download gratuito su eShop di Nintendo Switch

A poche ore dal lancio ufficiale Pokémon Unite, il nuovo MOBA con i mostri tascabili di Game Freak, è disponibile per il pre-download gratuito attraverso l'eShop di Nintendo Switch.

A chi non conoscesse il gioco, consigliamo di leggere la nostra anteprima di Pokémon Unite.

A questo indirizzo potrete ottenere il gioco e metterlo in coda per il download. Il file è piuttosto leggero, dato che pesa 921MB e la versione scaricata è già la 1.1.1 del software. I server saranno attivi a partire dal 21 luglio 2021, anche se non sappiamo ancora precisamente l'ora.

Il download è gratuito e consentirà di portare il gioco, i progressi e i salvataggi anche su iOS e Android, una volta che Pokémon Unite sarà disponibile anche su queste piattaforme. Al momento il software è in inglese (più una manciata di lingue orientali), ma presto sarà disponibile anche in italiano.

Pokémon Unite supporta sia i controlli via touch screen sia attraverso i classici tasti frontali, così da venire incontro a tutte le possibili utenze che Nintendo, Tencent e Game Freak vogliono coinvolgere. Lo proverete?