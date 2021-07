Skate, Full Circle ha pubblicato un trailer con l'aggiornamento sullo stato dei lavori

Esattamente come promesso qualche giorno fa, Full Circle ha pubblicato un nuovo trailer di Skate. In questo filmato non viene mostrato il gioco, ma si parla più che altri di a che punto siano lavori del gioco. Si tratta, infatti, del ritorno della serie sportiva di EA dopo 11 anni di assenza e le pressioni sono molte.

Come detto, infatti, lo studio non è ancora pronto per mostrare qualcosa di concreto. Ha bisogno di tempo sia per creare qualcosa degno della serie, sia per rispettare le attese e le aspettative dei fan. Lo studio Full Circle, infatti, è stato fondato solo pochi mesi fa ed era impossibile creare qualcosa di concreto in così poco tempo.

Nel video, però, si vede uno studio di registrazione per il motion capture, con diversi skater che vengono filmati durante le loro evoluzioni con la tavola. Ad un PC i ragazzi di Full Circle catturano tutto, dai movimenti più spettacolari alle rovinose cadute.

Grazie a queste hanno creato un gioco "bellissimo, open world, con delle tavole bellissime" almeno a sentire gli intervistati. Ci sarà della personalizzazione, la possibilità di salire più o meno ovunque con la tavola e cose del genere. "È questo tutto quello che dovete mostrare" si chiede un'altra voce, con il trailer che si chiude senza mostrare il gioco.

Che però, evidentemente , esiste ed è concreto e quindi presumibilmente è quasi pronto per essere mostrato.