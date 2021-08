Battlefield 2042 e leak: EA minaccia di bannare chiunque diffonda video e informazioni

Battlefield 2042 sta attraversando in questi giorni una fase di beta test a numero chiuso, dunque ci sono alcuni utenti che stanno giocando al nuovo sparatutto DICE, ma EA ha riferito che coloro che effettuano leak di video e informazioni possono essere bannati dal gioco anche in versione definitiva.

Il riferimento è soprattutto al recente video gameplay trapelato nelle ore scorse, in totale contrasto con l'accordo di riservatezza che tutti coloro che prendono parte a questo beta test hanno firmato. Abbiamo visto come EA si sia mossa velocemente per cercare di cancellare le tracce del leak, a dimostrazione di come l'azione sia stata considerata piuttosto grave.

Il lead community manager di EA Studios Europe, Adam Freeman, ha recentemente scritto su Twitter alcuni messaggi di avviso sullo stato della beta di Battlefield 2042, che in queste ore si sta ampliando a comprendere anche Xbox oltre al PC, ricordando che la partecipazione alla beta comprende la firma implicita di un NDA.

Nei messaggi si ricorda che è impossibile condividere i codici per il download della beta con altri utenti, oltre a non poter condividere account o informazioni, altrimenti "potrebbe finire male", limitatamente al gioco, ovviamente.

"Siete sotto NDA per questo test, dunque video, screenshot e streaming non possono essere pubblicati", con la precisazione che "Se contravvenite a queste regole, potete aspettarvi di perdere l'accesso sia al playtest tecnico che ai futuri test EA e potenzialmente anche al gioco completo alla sua uscita". Di Battlefield 2042 abbiamo visto di recente il cortometraggio Exodus.