Halo Infinite, immagini dei menù trapelano online

Halo Infinite torna a mostrarsi, ancora una volta attraverso alcuni leak, in questo caso per quanto riguarda immagini che ritraggono i menù del gioco 343 Industries per Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Ovviamente non si tratta di materiali ufficiali dunque la veridicità è ancora dubbia, ma certamente sembrano essere autentici. Trattandosi di materiale ancora segreto, non possiamo riportarlo in maniera esplicita, ma alcune immagini sono state pubblicate su imgur a questo indirizzo.

La prima immagine mostra quella che sembra essere la schermata principale del menù iniziale, con Master Chief di spalle di fronte alla nuova ambientazione e le tipiche opzioni per continuare la partita, iniziarne una nuova, caricare e altro, nel classico stile della serie anche come font utilizzati e disposizione generale.

La seconda immagine conferma la presenza dei teschi, elemento di ritorno all'interno di Halo Infinite che era stato già annunciato in precedenza. Si tratta di elementi che possono essere trovati come collezionatili ma che hanno influenza nel gameplay in quanto, se attivati, possono modificare alcuni parametri del gioco cambiandone anche sensibilmente l'esperienza.

A seguire vediamo un'immagine tratta da un menù sul multiplayer, con la possibilità di accedere all'editor delle modalità, alla mappa, alle opzioni per la lobby e ai server, una volta selezionata la modalità multiplayer "custom game", e poi un'immagine che sembra rappresentare il menù iniziale.

L'ultima immagine potrebbe essere quella della prima selezione in assoluto, considerando che tra le opzioni troviamo "Campagna", "Multiplayer", "Academy", "Custom Game" e "Forge", confermando dunque le varie divisioni maggiori di Halo Infinite in un'unica selezione iniziale.

Sul gioco Microsoft e 343 Industries, è emerso che il teabag dei bot della beta era solo un bug, mentre il titolo è stato recentemente classificato, cosa che fa pensare a un'uscita nel 2021 sempre più certa.