The Shape of Time è una mostra virtuale gratuita in forma di videogioco dedicata al concetto di tempo

The Shape of Time di Julien Papo è una mostra virtuale in forma di videogioco dedicata al concetto di tempo. È un'esperienza completamente gratuita, scaricabile da itch.io e nell'immediato futuro anche da Steam (è previsto per agosto 2021, questo mese).

Vediamo il filmato di presentazione:

Pagina itch.io di The Shape ot Time

Pagina Steam di The Shape of Time

The Shape of Time è un progetto personale nato durante il confinamento dovuto alla pandemia di COVID-19. L'autore lo ha pensato per farci riconsiderare la nostra concezione del tempo: "Se siete interessati alla fisica, alla metafisica, allo spaziotempo, a esplorare nuove prospettive, allora questo esperimento è per voi."

Il peso del download è di un solo GB, quindi non dovrebbe prendervi molto tempo, tanto per rimanere in tema.