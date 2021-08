Blade of Darkness torna su PC e console questo autunno in versione rimasterizzata

L'editore inglese SNEG ha annunciato che questo autunno potremo giocare a una versione rimasterizzata di Blade of Darkness (o Severance: Blade of Darkness ndr) per PC, che sarà lanciata su Steam e su GOG. Pensata per girare sui moderni PC, il nuovo Blade of Darkness offrirà la stessa esperienza di gioco, basata su di un sistema di combattimento complesso ma appagante e alcuni elementi da gioco di ruolo.

Tra le novità tecniche spiccano il supporto per i monitor widescreen e le risoluzioni fino a 4K. Leggiamo la descrizione ufficiale per avere altri dettagli in merito:

Il nuovo Blade of Darkness

Blade of Darkness è un fantasy di azione e avventura con meccaniche di gioco uniche ed elementi GDR. È il gioco che ha inaugurato il genere "soulsborne". Scegli uno tra quattro personaggi per farti largo a suon di fendenti in una sanguinosa missione e salvare il mondo dalle forze del Caos.

Quattro personaggi giocabili

Scegli il tuo campione di Ianna: Tukaram il barbaro, Naglfar il nano, Sargon il cavaliere o Zoe l'amazzone. Ognuno ha punti di forza, punti deboli e abilità di combattimento uniche. Fatti largo a suon di fendenti in una missione sanguinosa per salvare il mondo dalle forze del Caos!

Combattimento iper-truculento

Apprendi devastanti attacchi combo e usali per fare a fette gli avversari. Taglia gli arti dei tuoi nemici e usali come armi!

Un mondo fantasy dettagliato e dark

Orchi da battaglia, troll, golem, demoni, scheletri e orde di malefiche creature ti daranno la caccia mentre esplori tombe minacciose, fortezze ghiacciate, guglie demoniache, deserti, templi e palazzi.

Ambienti interattivi

Distruggi oggetti di gioco con il fuoco o con i pugni, risolvi enigmi e disinnesca trappole letali che uniscono sistemi idraulici ed effetti fisici!

La riedizione del gioco che ha creato un genere

Siamo felici di riportare in vita "Blade of Darkness", un classico senza tempo che, all'epoca della sua uscita, ispirò moltissimi altri giochi action-adventure grazie al suo originale approccio alle dinamiche di combattimento. In questa edizione abbiamo reinventato il gioco perché funzioni sugli attuali PC, aggiunto il supporto widescreen fino a una risoluzione di 4K, introdotto nuove impostazioni di visualizzazione e migliorato la stabilità generale. Il gameplay, i contenuti e la storia, però, rimangono inalterati... Con tutto il fascino e anche i difetti del gioco classico.